İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (4)

Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremin hissedildiği Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, sarsıntı sırasında evinin balkonundan, garajın tentesinin üstüne atladı. Hafif yaralanan bu kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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