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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (4)

        GARAJINÜSTÜNE ATLADIMarmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:45
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi (4)
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        GARAJINÜSTÜNE ATLADI

        Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremin hissedildiği Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, sarsıntı sırasında evinin balkonundan, garajın tentesinin üstüne atladı. Hafif yaralanan bu kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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