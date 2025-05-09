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        TEM'de cip, kamyona çarptı; 3 yaralı

        TEKİRDAĞ'daTEM Otoyolu'nda cipin kamyona arkadan çarptığı kazada 2'si aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:30
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        TEM'de cip, kamyona çarptı; 3 yaralı
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        TEKİRDAĞ'daTEM Otoyolu'nda cipin kamyona arkadan çarptığı kazada 2'si aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu'nun Ergene ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden N.D., yönetimindeki 47 SF ZL Hollanda plakalı cip, önünde ilerleyen C.S.'nin kullandığı 59 TV 504 plakalı kamyona çarptı. Kamyonun altına giren cipte sürücü N.D, yanında bulunan eşi E.D. ve kamyon sürücüsü C.S., yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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