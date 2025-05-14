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        Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Necdet Şahin, tartıştığı ve evine tabanca ile ateş açan oğlu Hazat Şahin'i (22), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 01:07 Güncelleme: 14.05.2025 - 01:10
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        Tekirdağ'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
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        TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde Necdet Şahin, tartıştığı ve evine tabanca ile ateş açan oğlu Hazat Şahin’i (22), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak üzerinde meydana geldi. Necdet Şahin ile oğlu Hasat Şahin arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti. Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Baba Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan oğlu Hazat Şahin’e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra Necdet Şahin’i olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alarak soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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