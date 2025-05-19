Trakya'da 19 Mayıs coşkusu (2)
MARMARAEREĞLİSİ'NDEDENİZDE KUTLAMATekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, denizde yapılan etkinlikte kutlandı.
MARMARAEREĞLİSİ'NDEDENİZDE KUTLAMA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, denizde yapılan etkinlikte kutlandı. Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Geyik ile vatandaşların karadan izlediği kutlamalarda, Türk bayraklarıyla donatılan Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, limana ait römorkörler ile balıkçı tekneleri sahile yakın bölgeden geçiş yaptı. Teknelerin yaptığı su takı gösterileri kıyıdaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenip, alkışlandı.
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