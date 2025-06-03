İlkokul öğrencileri adliyeyi ziyaret etti, duruşma canlandırdı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında ziyaret ettikleri adliyede duruşma canlandırdı.

Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında Çorlu Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Okul müdürü Eyüp Öztürk ile adliyeye gelen öğrenciler, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel'i makamında ziyaret etti. Başsavcı Yücel, ağırladığı öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, "Bugün sizleri adliyemizde ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Biz hukuk fakültesini bitirdikten sonra hakim, savcı sınavları var; o sınavlardan geçiyoruz. İki ya da üç yıl staj yapıyoruz, sonra tekrar bir sınava giriyoruz. Bunları başardıktan sonra tayinimizi çıkıyor. Önce savcı çıkıyoruz ve belli bir süre savcılık yaptıktan sonra bizim Hakim Savcılar Kurulumuz var. Orası bizim başarılarımızı, çalışmalarımızı değerlendirip, başsavcı olarak görev verebiliyor. Adliyemizde 30 Cumhuriyet savcımız var. Ben başsavcı olarak ne yapıyorum? 30 savcımız arasında iş bölümü yapıyorum. Burada bir sürü birim var, kimi mahkemelerde duruşma savcılığı yapıyor, kimi cezaeviyle ilgileniyor, kimi memur suçları ile ilgileniyor. Onlarla ilgili görev dağılımı yapıyorum ve savcılarımızın verdiği kararları inceliyorum en son. Bir hata var mı, yok mu gözden kaçabilecek bir şey var mı? Öyle bir şey tespit edersek onu düzeltiyoruz. Ama bu işin özü savcılıktır; başsavcı, biraz da idari görevdir. Her savcı bir başsavcı adayı olabilir" diye konuştu.