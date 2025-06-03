İlkokul öğrencileri adliyeyi ziyaret etti, duruşma canlandırdı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında ziyaret ettikleri adliyede duruşma canlandırdı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında ziyaret ettikleri adliyede duruşma canlandırdı.
Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında Çorlu Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Okul müdürü Eyüp Öztürk ile adliyeye gelen öğrenciler, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel'i makamında ziyaret etti. Başsavcı Yücel, ağırladığı öğrencilerin sorularını yanıtlayıp, "Bugün sizleri adliyemizde ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Biz hukuk fakültesini bitirdikten sonra hakim, savcı sınavları var; o sınavlardan geçiyoruz. İki ya da üç yıl staj yapıyoruz, sonra tekrar bir sınava giriyoruz. Bunları başardıktan sonra tayinimizi çıkıyor. Önce savcı çıkıyoruz ve belli bir süre savcılık yaptıktan sonra bizim Hakim Savcılar Kurulumuz var. Orası bizim başarılarımızı, çalışmalarımızı değerlendirip, başsavcı olarak görev verebiliyor. Adliyemizde 30 Cumhuriyet savcımız var. Ben başsavcı olarak ne yapıyorum? 30 savcımız arasında iş bölümü yapıyorum. Burada bir sürü birim var, kimi mahkemelerde duruşma savcılığı yapıyor, kimi cezaeviyle ilgileniyor, kimi memur suçları ile ilgileniyor. Onlarla ilgili görev dağılımı yapıyorum ve savcılarımızın verdiği kararları inceliyorum en son. Bir hata var mı, yok mu gözden kaçabilecek bir şey var mı? Öyle bir şey tespit edersek onu düzeltiyoruz. Ama bu işin özü savcılıktır; başsavcı, biraz da idari görevdir. Her savcı bir başsavcı adayı olabilir" diye konuştu.
İFADELERİN NASIL ALINDIĞI ANLATILDI
Adalet Komisyonu Başkanı ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Erhan Obut da kendisini ziyaret eden öğrencilere adliyeyi gezdirdi. Çocuk savcılığını, çocuk hakimliğini gezen öğrencilere, ifadelerin nasıl alındığı anlatıldı. Duruşma salonlarını da gezen öğrenciler, kendilerinin hazırladığı bir duruşmayı canlandırdı. Öğrencileri adliyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Obut, "Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere adliyemizi gezdirmeye çalıştık, birimleri gösterdik. Başsavcılığı gördünüz, mahkemeleri gördünüz. Çocuk hakimimiz, çocuk savcımız, adliyede nasıl olaylar nasıl yapılıyor, hakim ve savcılar nasıl çalışıyor; onu göstermeye çalıştık. Az önce de bir duruşma yaptık, çok güzel yaptınız. Ben sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde karşılaşırız" dedi. Okul müdürü Eyüp Öztürk ise "Görmenin öğrenmedeki etkisi, duymadan aşağı yukarı 4-5 kat daha etkili. Çocuklarımız bugün, burada gerçekten doyurucu bilgilere ulaştılar. Ben okulum ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bahtı, yolları açık olsun. İnşallah vatana, millete hayırlı evlat olurlar" diye konuştu.
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