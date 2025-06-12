Tekirdağ'da 1014 tarihi sikke ve obje ele geçirildi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1014 tarihi sikke ve obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1014 tarihi sikke ve obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ergene Velimeşe ve Ulaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nın çalışmasında, Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi'nde yaşayan M.C., İ.C. ve D.E.'nin adreslerinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adresleri ve araçlarındaki aramada toplam 1014 tarihi sikke ve obje, 3 dedektör, hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C., İ.C. ve D.E. hakkında yasal işlem yapıldı.
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