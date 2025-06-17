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        Atölyede makineye sıkışan işçi öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sac kesim atölyesinde makineye sıkışan Mehmet Emre Dönmez (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:40
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        Atölyede makineye sıkışan işçi öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sac kesim atölyesinde makineye sıkışan Mehmet Emre Dönmez (27), hayatını kaybetti.

        Çorlu'nun Zafer Mahallesi Yeni Sitesi İmalat Sokak'ta bulunan sac kesim atölyesinde çalışan Mehmet Emre Dönmez, gece vardiyasında lazer kesim makinesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek makineye sıkıştı. Atölyedekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Dönmez, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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