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        Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:35
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        Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T. (38), tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık oğulları K.A.T.'yi 3'üncü kattan atmaya kalktı. Polisin 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye merdiveni ile girilen evde baba etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan bebekse annesine teslim edildi.

        Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti. Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis ekipleri operasyon düzenleme kararı aldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yere şişme yatak serdi. Mahalleli de babayı ikna çalışmalarını endişe içinde izledi.

        OPERASYONLA KURTARILDI

        Eve kapıdan girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.’nin kapının arkasını koltuklarla kapatması sonrası güçlük yaşadı. İtfaiye merdiveni ile pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve girmeyi başaran ekipler, Tolgahan T.'yi etkisiz hale getirip bebeği kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ve durumu iyi olan bebek, annesi Şirin T.'ye teslim edildi. Bebeğine kavuşan anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Tolgahan T., polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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