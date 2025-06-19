Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Tolgahan T. (38), tartıştığı eşinin evden ayrılmasının ardından 4 aylık oğulları K.A.T.'yi 3'üncü kattan atmaya kalktı. Polisin 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, itfaiye merdiveni ile girilen evde baba etkisiz hale getirildi. Durumu iyi olan bebekse annesine teslim edildi.

Çorlu ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'taki evinde 2 çocuğunun annesi eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., 4 aylık erkek bebekleri K.A.T.'yi evde bırakarak, annesinin yanına gitti. Duruma sinirlenen Tolgahan T., bebeği kucağına alıp 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden aşağıya atmaya kalktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle penceredeki Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis ekipleri operasyon düzenleme kararı aldı. Bu sırada itfaiye ekipleri de yere şişme yatak serdi. Mahalleli de babayı ikna çalışmalarını endişe içinde izledi.