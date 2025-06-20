TIR'ın çarptığı yaya öldü; şoför kaçtı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Çorlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Minibüsten inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a, henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen TIR çarptı. TIR şoförü aracıyla kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

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