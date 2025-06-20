Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        TIR'ın çarptığı yaya öldü; şoför kaçtı

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fahat Özdoğan'a (78) TIR çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:28 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'ın çarptığı yaya öldü; şoför kaçtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Fahat Özdoğan'a (78) TIR çarptı. Özdoğan hayatını kaybetti, TIR şoförü kaçtı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Çorlu Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Minibüsten inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a, henüz şoförünün kimliği belirlenemeyen TIR çarptı. TIR şoförü aracıyla kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 104 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 104 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
        Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
        Tekirdağ'da 30 dekar buğday ekili alan yandı
        Tekirdağ'da 30 dekar buğday ekili alan yandı
        Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı
        Eşiyle tartıştı, 4 aylık oğlunu pencereden atmaya kalktı