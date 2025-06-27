Yön levhası direğine çarpan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti (2)

MOTOSİKLETYARALANAN KİŞİYE AİT

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yön levhasının demir direğine çarpan motosikletin sürücüsü Azra Özçelik'in hayatını kaybettiği, yanındaki M.F.K.'nin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Özçelik'in kullandığı 63 AJN 722 plakalı motosikletin, M.F.K.'ye ait olduğu belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren M.F.K.'nin henüz ifadesine başvurulamadı. M.F.K.'nin motosikleti bir süre kullanması için Özçelik'e verdiği belirtildi.