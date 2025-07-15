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        Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını (2)

        'TARİHİBULGULAR ZARAR GÖRMEDİ'Marmaraereğlisi ilçesinin Bayraktepe mevkisindeki bulunan ve kazı çalışmalarının sürdüğü Perinthos Antik Kenti yakınında otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:30
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        Perinthos Antik Kenti yakınında anız yangını (2)
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        'TARİHİBULGULAR ZARAR GÖRMEDİ'

        Marmaraereğlisi ilçesinin Bayraktepe mevkisindeki bulunan ve kazı çalışmalarının sürdüğü Perinthos Antik Kenti yakınında otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kazı başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, yangında tarihi bulguların zarar görmediğini söyledi. Erdem, "Hepimize geçmiş olsun, Allah'tan can kaybı yok. Ancak burası antik kentin akropolisi çok büyük bir alan. 1,5 kilometre uzunluğunda yangın neredeyse evlere kadar gidecekti. Belediye, halkın ve kazı ekibimizin büyük çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Antik eserlerde kazı alanımızda daha doğrusu hiçbir zarar yok. Ama aşağıda bir konteyner var oradaki malzemelerimizde zarar var mı onu da kontrol ediyoruz. Molaburnu tarafından çıktığı tahmin ediliyor. İnsanların biraz dikkat etmeleri lazım, bugün tatil olması nedeniyle muhtemelen mangal yapmaya gelen veya şişe atan, sigara atan kişiler tarafından çıkarılmış olduğu düşünülüyor her halde. Bu alanın çok ciddi bir şekilde korunması gerekiyor, bu anlamda" diye konuştu.

        Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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