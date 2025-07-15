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        Tekirdağ'da orman yangını (4)

        MÜDAHALESÜRDÜRÜLÜYOR; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDITekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:58
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        Tekirdağ'da orman yangını (4)
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        MÜDAHALESÜRDÜRÜLÜYOR; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılmaya devam ediyor. Şenköy ile Kocaali mahallelerinin ardından alevlerin yaklaşıp tehdit altına aldığı Kızılcaterzi Mahallesi de boşaltıldı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangının büyüyerek başka mahallelere sıçradığını söyledi. Var, "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor" dedi.

        Bölgedeki rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmaları büyük bir gayretle sürdürüyor. Kızılcaterzi Mahallesi'ndeki çalışmalarda bir iş makinesi yoldan çıkarak kaydı. Mahallelerde tarım aletlerinin de yandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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