Tekirdağ'da orman yangını; alevler Çanakkale sınırına geçti (6)

ORMANGENEL MÜDÜRLÜĞÜ: GECE BOYU SÜREKLİ MÜDAHALE DEVAM EDECEK

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan, 3 mahallenin boşatıldığı ve Çanakkale sınırına da geçen orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına gece boyunca devam edileceği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 13.34'te, Tekirdağ ili Şarköy ilçesi Şenköy Mahallesi kırsalında orman dışı olanda nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıkmıştır. Çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40'ta ilk müdahalede bulunan yangın, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana siyaret etmiştir. Yangın haberinin alınması ile birlikte yangın mahalline hızla 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arazöz ve 350 personel sevk edilmiştir Yangının meydana geldiği an itibari ile hava sıcaklığı 32 derece ve rüzgar hızı saatte 46 kilometre ölçülmüştür. Yangın sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisi ile kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir. Yangının başlamasından itibaren AFAD'la birlikte can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle ekiplerimiz meskun mahallede tedbir alma maksadıyla çalışmalar yürütmüştür. Yangın yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."