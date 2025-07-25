Uyuşturucu satıldığı belirlenen 7 metruk bina yıkıldı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 7 metruk bina, polis eşliğinde belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 7 metruk bina, polis eşliğinde belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi iş birliğinde, metruk halde bulunan ve uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen, Hıdırağa Mahallesi’ndeki 7 bina ile ilgili yıkım kararı alındı. 7 metruk binanın yıkımı için Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında mahalleye geldi. Metruk binalar Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkıldı. Mahalleliden bazısı, binalarda eşyaları olduğu gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi.
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