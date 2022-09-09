Tekirdağ Valisi Yıldırım, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının hazırladığı sergiyi gezdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen silah ve resim sergisini gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir alışveriş merkezinde silah ve resim sergisi açıldı.

Vali Yıldırım, silahları ve resimleri inceleyerek askeri personelden bilgi aldı.

Yıldırım'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu eşlik etti.



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