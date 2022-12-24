Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Z.Ö. idaresindeki 59 ED 925 plakalı otomobil, Velimeşe Mahallesi ışıklı kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Türhan'a çarptı.

Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Türhan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.





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