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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, 47 kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi, 10 bin 669 Lira idari para cezası uygulandı.

Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen 5 bin 732 liraya el konuldu. Yaşı küçük çocukları dilendirdikleri tespit edilen kişiler hakkında "Dilencilik yaptırmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Mendil satarak vatandaşları rahatsız eden 6 kişiye de bin 385 Lira idari para cezası uygulandı.

- Tekirdağ'da asayiş uygulaması yapıldı

Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, 10 bin 153 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

Bin 585 araç kontrol edildi, 84 araç sürücüsüne 45 bin 20 lira idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

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