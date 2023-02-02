Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, Tekirdağ'da seminere katıldı:

TEKİRDAĞ (AA) - Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Başkanı Zafer Soylu, ürünlerde katkı maddelerinin artmasının helal belgelendirmeyi önemli hale getirdiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile HAK işbirliğinde Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler" başlıklı seminere katılan Soylu, kurumlarının faaliyetleri ve akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Soylu, helal belgelendirmede ülkelerin farklı yaklaşımları olduğunu ifade etti.

Bu konuda en modern yaklaşımın "akreditasyon" olduğunu düşündüklerini ifade eden Soylu, "Belgeyi veren kuruluşun o ülkenin yetkili otoritesi tarafından denetlenmesi ve verilen helal belgesinin de o sisteme dahil akreditasyon üst kurumuna üye olan ülkelerin tamamında tanınması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Soylu, verilecek belgelerin güvenilir olması gerektiğini vurgulayarak, "Güvenilir belgenin bütün dünyada kabul edilebilir olma imkanının yaratılması gerekiyor. Biz buna 'akreditasyon sistemi' diyoruz. Bütün dünyada bir arayış var. Bir uygulama üzerinde birleşme ihtiyacı var. Dolayısıyla bu aşamada biz, İslam İş Birliği Teşkilatı altında güvenilir bir belgelendirme sisteminin kurulması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Bu konuda ortak bir uygulama geliştirilemediğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyada maalesef Müslüman ülkeler bir uygulama geliştiremedi. Ortak standart, denetim mekanizması, akreditasyon belgelerinin karşılıklı tanınması sistemini maalesef yerleştiremediler. Türkiye'de pek çok üretici firma biliyorum, Endonezya pazarı için bir belge almak zorunda. Malezya için başka bir belge almak zorunda. Körfez için başka bir belge almak zorunda. Yakın zamana kadar Suudi Arabistan için aynı ülke için iki farklı yerden belge almak zorundaydı. Bütün bunlar üreticiler için devasa yükler oluşturmakta, tüketicilerin nezdinde de helal belgelerin logolarının önemini azaltmaktadır. Yani tüketiciye olumsuz bir imaj vermektedir."

Soylu, günümüzde helal belgelendirmenin öneminin giderek arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Helal denildiğinde insanın aklına et ürünleri geliyor. Bu işin en önemli kısmı gıdadır fakat farklı alanlara yayılış göstermektedir. Bugün helal belgelendirmenin önemi giderek artıyor. Pek çok gıda maddesinin içinde çok fazla sayıda katkı maddesi kullanılır hale geldi. Katkı maddelerinin çeşitlenmesi o ürünlerle ilgili helallikle ilgili sorunları insanların zihnine getirebiliyor. Çok fazla katkı maddesi ve bu katkı maddelerinin farklı ülkelerden gelmesi artık helal belgelendirmeyi önemli hale getiriyor. Yurt dışına çıktığımızda Müslümanların azınlıkta olduğu gayrimüslim ülkelerde çok daha fazla önem arz ettiğini görüyoruz. Helal belgelendirmenin sadece hayvan kesimi, et üretimi veya sadece gıdayla ilgili olmadığını söylemiştim. Artık bugün gıdanın dışında pek çok alanda helal belgelendirmeden bahsedebiliyoruz."

Soylu, HAK'ın Türkiye'de yerleşik bir kurum olduğunu ancak uluslararası standartlarda çalıştığını kaydetti.

Seminere, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, oda üyeleri ve iş insanları katıldı.





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