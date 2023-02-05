Tekirdağ Valisi Yıldırım Halk Günü Toplantısı'na katıldı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Halk Günü Toplantısı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında, Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldırım, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Yıldırım, vatandaşların şikayet ve taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi.

Toplantıya, Saray Kaymakamı Adem Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Dalgıç da katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.