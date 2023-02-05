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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu: (1)

AA

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tekirdağ mitinginde konuştu: (1)

TEKİRDAĞ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkesin tarihten, hukuken, ahlaken bir, eşit ve aynı olduğunu belirterek, "Kurucu felsefenin sosyal ve toplumsal damarı hiç kuşkusuz eşitliktir. Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur." dedi.

Bahçeli, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmaya, Balkanlar'da yaşayan herkesi selamlayarak başladı ve Namık Kemal'i yad etti.

"14 Mayıs seçimleri münasebetiyle sandığa gidiyor muyuz ? Türkiye'nin ve Türk milletinin tarafında duruyor muyuz ? Yaklaşık bir asır evvel Balkan Dağları'nda dolaşan ve silahlarından Müslüman Türk kanı damlayan çeteler gibi çevremizde dolaşan zalimlere karşı saf saf toplanıp, hep birlikte direniyor muyuz?" diye soran Bahçeli, aldığı olumlu karşılık üzerine "İşte Tekirdağ, işte vatan sevdası, işte bayrağına aşık millet evlatları, size de bu yakışırdı. Sizden de bu beklenirdi. Niyazım odur ki azınız çok, eksiğiniz tamam olsun." ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bağımsızlığımızın simgesi, şehitlerimizin örtüsü, mavi göklerin süsü, al bayrağımız nerede? Vatana ve millete sevdalı kara sevdalı yürekler nerede ? Tekirdağ nerede? Türkiye nerede ? Elbette burada. Sonuna kadar da burada olacaktır Allah'ın izniyle. Tekirdağ'ın iftiharı Namık Kemal diyor ya 'Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır'. 146 yıl önce Plevne'de sahnelenen kahramanlık bizimledir. 145 yıl önce Şıpka Geçidi'nde duvar ören irade bizimledir. 108 yıl önceki, Çanakkale'den sonraki 7 uzun yıl boyunca ve 9 Eylül 1922'de İzmir'e kadar adım adım büyüyen şeref ve haysiyet mücadelesi ant olsun bizimledir. Harf inkılabı yapılır yapılmaz, başöğretmen sıfatıyla kara tahtanın başına geçip ilk dersi Tekirdağ'da veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eserleri, ilkeleri, kurucu değerleri bizimledir, bize emanettir."

Bahçeli, yüzüncü yıl dönümü idrak edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürünün oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin omurgasını milli egemenliğin oluşturduğunu, egemenliğin ise kayıtsız ve şartsız büyük Türk milletine ait olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes tarihten, hukuken, ahlaken birdir, eşittir ve aynıdır. Kurucu felsefenin sosyal ve toplumsal damarı hiç kuşkusuz eşitliktir. Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bütündür. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz milletimizin ebedi yurdudur. Kökü çok eskiye dayanan, kader ortaklığı ve kardeşlik bağları her bir vatandaşımızı tasada ve sevinçte Türk milleti üst kimliğinde kenetlemiş, yek vücut hale getirmiştir. Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Bizim nazarımızda herkes eşittir. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin zencisi, ötekisi, yabancısı, ikinci sınıf insanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aklı üniter milli devlet ilkesidir. Bu ilkenin harcı etnik farklılıkları aşan, ortak değerlerle beslenen, milli birlik ve dayanışma hasletidir."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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