Tekirdağ'da sağlık çalışanları ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağlık çalışanları, hem hastalarıyla ilgilendi hem de ramazan ayının ilk sahurunda meslektaşlarıyla birlikte sahur yaptı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Doktorundan hemşiresine, asistanından hasta bakıcısına kadar bütün çalışanlar, hastalarının sağlık durumu kontrol ettikten sonra sahur için yemekhaneye geldi.

Yemeklerini yiyen sağlık çalışanları sahur sonrası görevlerinin başına döndü.

Yoğun bakımda görevli hemşire Naime Güreli, AA muhabirine, ilk sahurda meslektaşlarıyla aynı sofrada olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yoğun bakım hemşiresi Sibel Birelli de ailelerinden uzak olsa da sevdikleri insanlarla sahur yapmanın güzel olduğunu aktardı.













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