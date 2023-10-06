Tekirdağ'da kediye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önüne çıkan kediye çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Giriş: 06.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:34
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önüne çıkan kediye çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.Y. idaresindeki 59 AGU 759 plakalı motosiklet, Yeşiltepe Mahallesi'nde aniden yola çıkan kediye çarparak devrildi.
Yaralanan M.Y, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin çarptığı kedi ise öldü.
Kaza çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.