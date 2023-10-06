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        Tekirdağ'da kediye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önüne çıkan kediye çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:34
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        Tekirdağ'da kediye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önüne çıkan kediye çarpan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 59 AGU 759 plakalı motosiklet, Yeşiltepe Mahallesi'nde aniden yola çıkan kediye çarparak devrildi.

        Yaralanan M.Y, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin çarptığı kedi ise öldü.

        Kaza çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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