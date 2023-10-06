Tekirdağ'da lastiği patlaması nedeniyle yoldan çıkan servisteki 3 işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 06.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:34
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
C.B. idaresindeki 59 S 4015 plakalı işçi servisinin Velimeşe Mahallesi yakınlarında lastiği patladı.
Kontrolden çıkan servis, yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Yaralanan 3 işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.