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        Tekirdağ'da lastiği patlaması nedeniyle yoldan çıkan servisteki 3 işçi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:34
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        Tekirdağ'da lastiği patlaması nedeniyle yoldan çıkan servisteki 3 işçi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde lastiğinin patlaması nedeniyle devrilen işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.

        C.B. idaresindeki 59 S 4015 plakalı işçi servisinin Velimeşe Mahallesi yakınlarında lastiği patladı.

        Kontrolden çıkan servis, yoldan çıkarak tarlaya girdi.

        Yaralanan 3 işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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