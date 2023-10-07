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        Tekirdağ'da kepçeyle çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 20:11
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        Tekirdağ'da kepçeyle çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        B.B'nin kullandığı kepçe, Yeniçiftlik Mahallesi'nde N.K. idaresindeki 59 PA 901 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü N.K. olay yerine hayatını kaybetti. N.K'nın cenazesi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kepçe sürücüsü B.B. gözaltına alındı.

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