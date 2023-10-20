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        Motosiklet kazasında vefat eden hentbolcu anısına Tekirdağ'da dostluk maçı yapıldı

        Bursa'da 2017 yılında meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden hentbolcu Can Yontarım anısına Tekirdağ'da gösteri maçı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:46
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        Motosiklet kazasında vefat eden hentbolcu anısına Tekirdağ'da dostluk maçı yapıldı
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        Bursa'da 2017 yılında meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden hentbolcu Can Yontarım anısına Tekirdağ'da gösteri maçı düzenlendi.

        Marmaraereğlisi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Kadınlar Süper Lig takımı Tekirdağ Süleymanpaşalı oyuncular ile sporcunun eski takım arkadaşları ve antrenörleri yer aldı. Maça katılanlar sahaya "Kalbimizdesin Can Yontarım" pankartıyla çıktı.

        Maç öncesi Tekirdağ Süleymanpaşa Antrenörü Mehmet Fatih Işık ve takım kaptanı Ceren Subaşı, Yontarım'ın ailesine imzalı forma hediye etti.

        Beden eğitimi öğretmeni ve Can Yontarım'ın antrenörü Faruk Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yontarım'ın güzel anılan bir sporcu olduğunu söyledi.

        Sporcu ile 3 yıllık bir hentbol çalışması yaptıklarını ifade eden Esen, "Kendini geliştirerek Tekirdağ'ı Süper Lig'de de temsil etti. Diğer sporculara da örnek oldu. Her zaman güzel kişiliğiyle anılan birisi. Ben de her zaman onun hocası olmaktan onur duydum. Kendisini her yıl böyle dostluk maçıyla anıyoruz." dedi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Antrenörü Işık da takımın çok anlamlı bir maça çıktığını, kazada hayatını kaybeden sporcunun ailesine de güzel bir moral verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        İnegöl yakınlarında idaresindeki motosikletin bariyerlere ardından istinat duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan Yontarım, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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