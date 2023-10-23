Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde Sitespor deplasmanda galip geldi

TVF Kadınlar 2. Ligi 2. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile Kapaklı Sitespor karşılaştı. Mücadeleden konuk ekip Sitespor 3-1 galip ayrıldı.

Ayvalık Spor Salonunda Sitepor rakibi karşısında ilk iki seti 25-20 ve 25-15'lik skorlarla 2-0 önde tamamladı.

Son sette ev sahibi ekip Sitespor karşısında seti 25-22'lik skorla setlerde durumu 2-1'e getirdi.

Uzayan maçta Sitespor oyun disiplininden kopmadı ve rakibini 25-10 gibi farklı skorla 3-1 mağlup etti.

Sitespor'da Cansu Ayyıldız 13 atak ve 14 verimililk puanı ile takımının en skoreri oldu. Sitespor baş antrenörü Alper Kemal Kaygusuz maç sonu yaptığı açıklamada, deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kaygusuz, "Bu hafta deplasmanda grubun iddialı ekiplerinden biri ile karşılaştık. Çekişmeli heyecanlı bir müsabaka oldu. Mücadeleyi hiç bırakmadık ilk 2 seti aldıktan sonra üçüncü sette rakibimiz daha az hata yaptı ve skor 2-1 oldu. 4. Sete daha konsantre şekilde başladık. Hücumda ve savunmada iyi işler yaptık ve farklı şekilde seti kazanarak maçı aldık. Mücadelelerinden dolayı takımımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, kulüp başkanımız Mehmet Çetin ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.