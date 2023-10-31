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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da hamile kadının öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek, evinin önünde oturan hamile kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:37 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:40
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da hamile kadının öldürülmesine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga sırasında pompalı tüfekle rastgele ateş ederek, evinin önünde oturan hamile kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Bağlık Mahallesi'nde, Ş.D. ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen komşusu S.C. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ş.D'nin pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu evinin önünde oturan 6 aylık hamile 22 yaşındaki Sedanur Güven yaralanmıştı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güven, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, operasyonla kurtarılan bebek kuvöze alınmıştı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.D'yi, Saray ilçesinde, arkadaşı M.C'nin evinde yakaladı.

        Ş.D. ve onu evinde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        M.C. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ş.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Ş’D’nin ifadesinde “Ben Sedanur Güven’i vurmak istememiştim. Ateş ettiğim kişi onun arkasına saklandığı için seken saçmalar ona geldi. Çok üzgünüm” dediği öğrenildi.

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