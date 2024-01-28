Kapaklıspor sahasında Konyaspor'u 89-85 mağlup etti Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Kapaklıspor, sahasında Konyaspor'u 89-85 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Kapaklıspor, sahasında Konyaspor'u 89-85 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, bulduğu sayılarıyla ilk dört dakikayı 10-6 önde geçti.

Büyük çekişmenin yaşandığı ilk çeyreği Kapaklıspor 26-23 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Troy Franklin, Cem Han ve Marvin Jefferson'un hücumdaki katkıları ile sayı buldu. Konuk ekipte Myles Mack ve Merthan Mutlu skor üreten isimler oldu. İlk yarı 48-41'lik skorla sona erdi.

Üçüncü çeyreğe konuk ekip Konyaspor hızlı başlayarak pota altında 7-0'lık seri yaptı. Kapaklıspor Utku Pelit'in elinden bulduğu sayılarla maça ortak oldu ve bu çeyrek 65-64 ev sahibinin üstünlüğü ile geçildi.

Son çeyrek de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kapaklıspor, üç sayı çizgisi gerisinden Nikolov, Troy ve Harun'un elinden bulduğu sayılarla farkı açarken, Konyaspor savunmada üst üste hatalar yaptı.

Karşılaşmayı Kapaklıspor 89-85 kazandı.