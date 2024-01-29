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        Çorluspor 1947 evinde 3 puanı aldı

        Çorluspor 1947 kendi sahasında Gebzespor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:16
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        Çorluspor 1947 evinde 3 puanı aldı
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        Çorluspor 1947 kendi sahasında Gebzespor’u 2-0 yendi.

        Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Gebzespor'u ağırladı.

        Çorluspor 1947 evinde Gebzespor'u 2-0 yendi.

        Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, sporcularını aldıkları galibiyetten dolayı kutladı.

        Teknik heyete, takımdaki tüm oyunculara ve emeği geçenlere minnettar olduklarını ifade eden Gümüş, "Çok güzel bir taraftar desteği ile güzel bir havada müsabakadan galip ayrıldık. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güçlü rakibimizi 90 dakika kendi sahalarına hapsettik ve kazanmayı başardık. Adım adım şampiyonluğa doğru ilerlerken, emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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