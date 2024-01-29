Çorluspor 1947 evinde 3 puanı aldı

Çorluspor 1947 kendi sahasında Gebzespor’u 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, kendi sahasında Gebzespor'u ağırladı.

Çorluspor 1947 evinde Gebzespor'u 2-0 yendi.

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, sporcularını aldıkları galibiyetten dolayı kutladı.

Teknik heyete, takımdaki tüm oyunculara ve emeği geçenlere minnettar olduklarını ifade eden Gümüş, "Çok güzel bir taraftar desteği ile güzel bir havada müsabakadan galip ayrıldık. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Güçlü rakibimizi 90 dakika kendi sahalarına hapsettik ve kazanmayı başardık. Adım adım şampiyonluğa doğru ilerlerken, emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum." dedi.

​​​​​​​