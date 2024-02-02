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        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının karides mesaisi başladı

        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'ne ağ attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:03
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        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının karides mesaisi başladı
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        Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'ne ağ attı.

        Yasağın sona ermesiyle dün sabah denize açılan balıkçılar, kıyıya karidesle döndü.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların karides mesaisinin başladığını söyledi.

        Karides, dil ve pisi balığı av yasağının sona ermesinin küçük balıkçıları sevindirdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Yasağın ardından balıkçılar karides avcılığına başladı. Bundan sonra balıkçılar karides, mezgit, dil balığı ve tekir avcılığı yapacak. 15 Nisan'a kadar avcılığa devam edecekler. İnşallah bol balık olmasını umut ediyoruz. Sezonun geri kalanının balıkçılar için bereketli geçmesini diliyoruz." diye konuştu.

        Pehlivanoğlu, yeni yılın balıkçılar için durgun geçtiğini dile getirdi.

        Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de yasağın ardından karidesin ağlara takılmaya başladığını belirterek, "Bundan sonra bol bereketli bir avcılık olması bizleri de vatandaşları da sevindirecektir. Karides ve balıklarla limana ağlarımız dolu döneriz inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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