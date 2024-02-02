Tekirdağ'da Yünsa tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

Tekirdağ'da Yünsa tarafından yaptırılan Hz. İlyas Camisi ibadete açıldı.

Vali Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki cami açılışında yaptığı konuşmada, camiyi yaptıranlara teşekkür etti.

Hayırsever insanların özel insanlar olduğunu belirten Soytürk, "Ben hayır işi yapan insanlara çok şanslı olduklarını söylüyorum. Çünkü önce Allah size servet verdi, mal verdi, mülk verdi. Sonra bu maldan, mülkten infak etmek, hayır yapmak, cami, okul yapmakla ilgili duyguyu da verdi. Bu ikisini Cenabı Allah herkese vermiyor. Dolayısıyla siz özel insanlarsınız, şanslı insanlarsınız. Sizi tebrik ediyorum." dedi.

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz de hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirterek caminin hayırlı olmasını temenni etti.

Camiye verilen ismin son derece anlamlı olduğunu belirten Sürmegöz, "Hz. İlyas iplikçiliğin piri olarak kabul ediliyordu. İplik eğirir, kumaş dokurdu. Biz de bu yüzden beş vakit ibadete açık olacak camimize Yünsa Hz. İlyas Camisi adını vermeyi uygun bulduk. Yünsa'yı alım sürecinde Allah'a şöyle bir dua etmiştim. İnşallah Yünsa'yı aldığımızda bahçesinde bir tane cami yapmayı Allah'ım bana nasip et. Hamdolsun bugünleri gördük." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve caminin açılışı yapıldı.

983 metrekare alan üzerine kurulu camide 236 kişi aynı anda ibadet edebilecek.