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        Tekirdağ'da karides tezgahlarda yer almaya başladı

        Karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'ne ağ atan Tekirdağlı balıkçıların avladığı karidesler tezgahları süslemeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:57
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        Tekirdağ'da karides tezgahlarda yer almaya başladı
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        Karides, dil ve pisi balığı için uygulanan av yasağının sona ermesinin ardından Marmara Denizi'ne ağ atan Tekirdağlı balıkçıların avladığı karidesler tezgahları süslemeye başladı.

        Balıkçılar, Ocak'ta uygulanan yasağın sona ermesiyle denize açılarak, kıyıya karidesle döndü.

        Ağlara takılan karides tezgahlarda satışa sunuldu.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların karides mesaisinin başladığını söyledi.

        Balıkçıların bir süre karides avcılığı yapacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Yasağın ardından balıkçılar karides avcılığına başladı. Bundan sonra balıkçılar karides, mezgit, dil balığı ve tekir avcılığı yapacak. Karides kendisi göstermeye devam ederse balıkçılar sevinecek. İnşallah bol balıkla kıyıya döner arkadaşlar. Avlanmaya başlanan karides tezgahlarda satılıyor." diye konuştu.

        Pehlivanoğlu, karidesin kilogramının 250 liradan satışa sunulduğunu, bolluğa göre fiyatın ileride değişebileceğini dile getirdi.

        Balıkçı Hasan Erol da küçük tekne balıkçılarının ağına az da olsa karidesin takılmaya başladığını söyledi.

        Limana boş dönmedikleri için mutlu olduklarını belirten Erol, "Karides, mezgit bunun yanında tekir ağlara takılıyor. Tezgahta her zaman günlük taze balık satışa sunuluyor. Karides arttıkça fiyatı da değişecektir." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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