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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:47
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Ev sahibi F.Ç. gözaltına alındı.

        - Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Fatih Mahallesi'nde fenalaşan S.A, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Tedavisi süren şüphelinin polis ekiplerince yapılan üst aramasında 31 gram bonzai ele geçirildi.

        Şüpheli tedavi sonrası gözaltına alındı.

        - Hayrabolu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakavak Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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