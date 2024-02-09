Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Ev sahibi F.Ç. gözaltına alındı.
- Çerkezköy'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Fatih Mahallesi'nde fenalaşan S.A, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren şüphelinin polis ekiplerince yapılan üst aramasında 31 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli tedavi sonrası gözaltına alındı.
- Hayrabolu'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakavak Mahallesi'nde şüphe üzerine R.M'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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