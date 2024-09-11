Tekirdağ'da karbon fiber malzemeden uçak parçası üretecek fabrikanın açılışı yapıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde karbon fiber malzemeden uçak parçası üretimi yapacak fabrikanın açılışı yapıldı.

Avrupa Serbest Bölge (ASB) Kurucu ve İşleticisi Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ASB'de düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, Mubea Aviation'ın 44 milyon avroluk yatırımının temelinin geçen yıl atıldığını söyledi.

Şahin, fabrikanın kısa sürede üretim kapasitesini üç katına çıkaracağını belirterek, "Bugün, sadece ASB için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir tesisin açılışı için buradayız. Mubea, havacılık sektöründe büyümeyi devam ettiriyor. Fabrika 46 bin metrekarelik bir alana sahip. Bu yeni havacılık yatırımının büyüklüğü 44 milyon avro. Çalışan sayısı 250 kişinin üzerine çıkacak. 40 milyon avro da ciro hedefliyor." dedi.

Fabrikanın önemli bir yatırım olduğunun altını çizen Şahin, fabrikanın ülkenin havacılık sanayisi açısından stratejik bir adım olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Şahin, fabrikanın bölge için önemli yatırımları olduğunu ifade ederek, "Dünya çapında 55 fabrikası olan ve 108 yıldır faaliyet gösteren, Airbus parçaları üretecek Mubea'nın burada daha çok yatırım yapıp yeni teknolojileri getireceğine inanıyorum. ASB'yi genişletebilirsek başka büyük grupları da bölgeye çekeceğiz. Bu tür yatırımlarla her iki ülkenin ekonomisine daha çok katkılar sağlayacağız. Ayrıca Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine de faydalı olacağız." diye konuştu.

Mubea Aviation Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Koch da yaklaşık 17 bin çalışanı ve dünya çapında 50'den fazla üretim, geliştirme ve satış lokasyonuyla Mubea'nın yaklaşık 4 milyar avroluk satış gerçekleştirdiğini aktardı. Dünyanın dört bir yanındaki otomotiv pazarlarında yer aldıklarını belirten Koch, "Mubea Group yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de faaliyet göstermekte ve eski Flamm Group'un ana faaliyet alanı ile Mubea Group'un ana faaliyet alanını birleştirmektedir. Bugün de gördüğünüz gibi, burada müşterilerimiz ve kendimiz açısından başarabildiklerimizden son derece memnunuz. Bu tesisle Türkiye'ye ilave faydalar sağlayabiliriz. Airbus A320, A330 ve A350 için önemli iş paketleri buradan çıkacaktır. Mubea'nın gelecekteki Avrupa uçak programlarındaki büyümesi, bu lokasyondaki yeni tesisimizden karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Koch, Türkiye'de elverişli çalışma koşulları ve kalifiye ve yüksek motivasyonlu iş gücünün mevcudiyeti konusunda çok iyi deneyimler edindiklerini söyledi. Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın ise ABS'nin, ülkenin kalkınmasındaki önemli enstrümanlardan olduğunu dile getirdi. Tekirdağ'daki ASB'nin ülkedeki 19 serbest bölge arasında ticaret hacmi bakımından üçüncü sırada olduğunu kaydeden Daşkın, "2023 yılında ticaret hacmimiz 3 milyarı aşmıştır. Bölge firmalarımız 105 ülkeyle ticaret gerçekleştirmiştir. Bölge istihdamı 8 bin kişiye ulaşmıştır. Kuruluşundan bu yana bölgemize 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşmiş olup, bunun yüzde 70'i yabancı yatırımdır. Yabancı yatırımcı oranı bakımından Türkiye serbest bölgeleri içinde ilk sıradayız." şeklinde konuştu.