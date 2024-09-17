Tekirdağ'da yetiştirilen 50 yeni üzüm çeşidi tescil için gözlemlenecek

FIRAT ÇAKIR - Türkiye'nin üzümde önemli gen bankasına sahip Tekirdağ'da 5 yılda 50 yeni üzüm çeşidi adayı geliştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, "Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Enstitüde, hastalıklara dayanıklı, aromalı, iri taneli, erken veya geç olgunlaşma gibi farklı özelliklere sahip 50 yeni üzüm çeşidi adayı bulunuyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, 1459 üzüm çeşidinin enstitüde koruma altında olduğunu ve yeni üzüm çeşidi adaylarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin özellikle bağcılık alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Kiracı, yaptıkları çalışmalarla yeni üzüm çeşitlerini ortaya çıkartarak bu potansiyeli daha da üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını belirtti.

-"50 çeşit üzüm adayını 3-4 yıl daha takip edeceğiz"

Enstitünün Teknik Koordinatörü Dr. Onur Ergönül de erken veya geç olgunlaşan, çekirdeksiz, hastalığa dayanıklı, kaliteli ve verimli yeni üzüm çeşidi geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda 23 üzüm çeşidi geliştirip tescil ettirdiklerini dile getiren Ergönül, "Gen bankamızda şu an 1459 üzüm çeşidi bulunuyor. Tescil sürecinde bulunan bir yeni çeşidimiz bulunmakta olup 2025 yılında tescil edilmesi öngörülmektedir. Burada 5 yıl içerisinde geliştirdiğimiz 50 çeşit üzüm adaylarımızı 3-4 yıl daha takip edeceğiz. Bunlardan gelişimi, verimi, hastalığa dayanıklı olanları gözlemleyip tescil edilmeleri için süreci başlatacağız." dedi.