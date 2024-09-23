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        Tekirdağ'da "Anadolu kilim motifleri" resim sergisi açıldı

        Tekirdağ'da 22 yaşındaki ressam Doğan Ökten'in Anadolu kilim motiflerini yorumladığı "Anadolu" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:21
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        Tekirdağ'da "Anadolu kilim motifleri" resim sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da 22 yaşındaki ressam Doğan Ökten'in Anadolu kilim motiflerini yorumladığı "Anadolu" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

        Ökten'in hazırladığı 15 eserin yer aldığı sergi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışın ardından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, genç ressamın çok güzel bir çalışmaya imza attığını ifade ederek, "Genç kardeşimiz anlamlı resimler çizdi. Anadolu motiflerini tuvale yansıttı. Herkesin gelip bu güzel çalışmayı görmesi gerekir. Bu genç kardeşimizin gelecekte güzel yerlere geleceğini, başarılı işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.

        Ressam Doğan Ökten de Anadolu ve Türk insanını anlatan sergiler açmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Sergilerine olan ilginin kendisini sevindirdiğini belirten Ökten, "Daha önce bir sergi daha açmıştım. Bu ikinci sergim. Anadolu kilim motiflerini modern sanatla karıştırdım. Kilim motiflerinden eserler ortaya çıkarttım. Tamamen eski kilimlerimizden esinlenerek bu eserleri ortaya çıkarttım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Ökten, eserleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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