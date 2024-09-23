Tekirdağ'da "Anadolu kilim motifleri" resim sergisi açıldı

Tekirdağ'da 22 yaşındaki ressam Doğan Ökten'in Anadolu kilim motiflerini yorumladığı "Anadolu" adlı kişisel resim sergisi açıldı.

Ökten'in hazırladığı 15 eserin yer aldığı sergi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışın ardından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, genç ressamın çok güzel bir çalışmaya imza attığını ifade ederek, "Genç kardeşimiz anlamlı resimler çizdi. Anadolu motiflerini tuvale yansıttı. Herkesin gelip bu güzel çalışmayı görmesi gerekir. Bu genç kardeşimizin gelecekte güzel yerlere geleceğini, başarılı işlere imza atacağına inanıyorum." dedi.