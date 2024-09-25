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        Vali Soytürk Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:35
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        Vali Soytürk Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Saray ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan 8 derslikli Güngörmez İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Soytürk, ardından Bahçeköy ve Güngörmez mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Soytürk, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Daha sonra Soytürk, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasını ziyaret ederek, yönetim kurulu başkanı Oğuz Şişman'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

        Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Saray Belediye Başkanı Abdul Taşyasan eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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