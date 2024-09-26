Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kalp krizi geçirdiği belirtilen kişinin kabloyla boğularak öldürüldüğü belirlendi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin biri eşi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kalp krizi geçirdiği belirtilen kişinin kabloyla boğularak öldürüldüğü belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin biri eşi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Z. Sezer (38), eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirdiğini 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak öldüğünü belirledi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'in ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

        Olaya ilişkin Z. Sezer ve U.G. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
        Musk ve Meloni'nin fotoğrafı gündem oldu
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Beyin göçü kadında da erkekte de arttı
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu (2)
        Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu (2)
        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu
        Sevgilisiyle birlikte, uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu
        Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu
        Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını şarj kablosuyla boğdu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı