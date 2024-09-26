Tekirdağ'da kalp krizi geçirdiği belirtilen kişinin kabloyla boğularak öldürüldüğü belirlendi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin biri eşi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin biri eşi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Z. Sezer (38), eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirdiğini 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak öldüğünü belirledi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'in ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Olaya ilişkin Z. Sezer ve U.G. gözaltına alındı.
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