Yeşilay Çorlu Temsilcisi Ali Rıza İçel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İçel, Reşadiye Mahallesi'ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) düzenlediği toplantıda, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren İçel, YEDAM'da 6 personelin hizmet verdiğini belirtti.

Merkezde kişilerin ilgi, yetenek ve becerilerine yönelik sosyal etkinlikler düzenlendiğini ifade eden İçel, kurumlarla iş birliği içerisinde farklı kurslar açıldığını anlattı.

İçel, merkezde bugüne kadar 857 vatandaşa hizmet verildiğini kaydetti.

- Ergene'de voleybol turnuvası düzenlenecek

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, yaptığı açıklamada, turnuvanın 18 Ekim'e kadar süreceğini bildirdi.

Düzenlenen spor turnuvalarını önemsediklerini belirten Doğramacı, spor faaliyetlerini arttırmak için çaba sarf ettiklerini ve turnuvada 16 takımın yer alacağını ifade etti.