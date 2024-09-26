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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Yeşilay Çorlu Temsilcisi Ali Rıza İçel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:47
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Yeşilay Çorlu Temsilcisi Ali Rıza İçel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İçel, Reşadiye Mahallesi'ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) düzenlediği toplantıda, bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini söyledi.

        Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren İçel, YEDAM'da 6 personelin hizmet verdiğini belirtti.

        Merkezde kişilerin ilgi, yetenek ve becerilerine yönelik sosyal etkinlikler düzenlendiğini ifade eden İçel, kurumlarla iş birliği içerisinde farklı kurslar açıldığını anlattı.

        İçel, merkezde bugüne kadar 857 vatandaşa hizmet verildiğini kaydetti.

        - Ergene'de voleybol turnuvası düzenlenecek

        Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası yarın başlayacak.

        Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, yaptığı açıklamada, turnuvanın 18 Ekim'e kadar süreceğini bildirdi.

        Düzenlenen spor turnuvalarını önemsediklerini belirten Doğramacı, spor faaliyetlerini arttırmak için çaba sarf ettiklerini ve turnuvada 16 takımın yer alacağını ifade etti.

        Doğramacı, turnuvaya katılacak takımlara başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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