Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oda ve borsaların müşterek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda Tekirdağ'ın oda ve borsalarının ortak sorunları ve çözüm önerileri, yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Okul inşaatlarının tamamlanması, mavi yaka eğitim merkezlerinin artırılması, üniversite kampüslerinin gelişimi ve yeni vakıf üniversitesi için çalışmalara başlanması, bölgenin ileri teknoloji ürünleri için teşvik bölgesi haline gelmesi gibi konular da toplantıda ele alındı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşioğlu, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, belediye başkanları, OSB yöneticileri ile oda ve borsa başkanları katıldı. - ÇİSAD toplantı ve afet eğitim merkezinin açılışı yapıldı Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD) Toplantı ve Afet Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Vali Recep Soytürk, açılışta yaptığı konuşmada, depremlerden önce alınması gereken tedbirlerin önemli olduğunu söyledi. Kentsel dönüşümlerin şehirler için önemli olduğunu belirten Soytürk, "Eğer eski binaları, dayanıksız binaları biz yenileriyle değiştiremezsek kayıplarımız çok olacaktır. Biz bugün Tekirdağ'da yeni okullar yapma hamlesi yapıyoruz. 252 okulu testten geçirmişiz. Büyük bir kısmını güçlendirmişiz. Geri kalan kısmını da hep beraber el birliğiyle yeniliyoruz. Yıktık, yenilerini yapıyoruz. Aynı şeyi diğer kamu kurumlarında da vatandaşların evlerinde de yapmamız gerekir. Bu bence en önemli tedbir." diye konuştu.