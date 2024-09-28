Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada

Çerkezköy sokaklarında çok sayıda sahipsiz köpeğin gruplar halinde dolaşması da dikkati çekti.

Mahalle sakinlerin çok sayıda başıboş köpeğin kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Sahipsiz köpeğin saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bu sırada sahipsiz bir köpek, Erüstün'ün köpeğine saldırdı. Köpeğini sahipsiz köpeğin saldırısından korumak için araya girmeye çalışan Erüstün, sahipsiz köpeği ensesinden tutarak uzaklaştırabildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahipsiz köpeğin, sahibi tarafından gezdirilen bir başka köpeğe saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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