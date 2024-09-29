Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde belirledikleri evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi Ö.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine E.E'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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