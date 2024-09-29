Tekirdağ'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın depo olarak kullanılan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binaya sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonrası binada maddi hasar oluştu.
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