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        Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:25
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        Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Çevre yolu kavşağında, Ö.B'nin kullandığı 59 AHH 836 plakalı panelvan, aynı yönde seyreden M.Ç. idaresindeki 67 SE 873 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, panelvanda bulunan 12 kişi yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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