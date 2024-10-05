Tekirdağ'da "Huzur 59" denetiminde 13 şüpheli yakalandı

Öte yandan trafik ekipleri, denetimler kapsamında eksik belge ve evrak nedeniyle sürücülere toplam 130 bin lira idari para cezası kesti.

Daha sonra belirlenen iş yeri ve evlere baskınlar düzenleyen ekipler, farklı suçlardan aranan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk’ün yönettiği denetimlerde, polis ekipleri ilk olarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan kontrollere, özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 400 polis katıldı.

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