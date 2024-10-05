Tekirdağ'da silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, dün, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahlı saldırı düzenlemiş, saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirmiş, F.Ö. N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Anne Gülşen ve baba Mustafa Percin taziyeleri kabul etti.

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