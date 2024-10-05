GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hükümet Caddesi'nde dün 4 kişiye ateş edip kaçan, polis tarafından yakalandığı sırada silahının kazayla ateş alması sonucu bir polis memurunu da yaralanmasına neden olan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Dün, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Percin yaşamını yitirmiş, F.Ö. N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.