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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:06
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da bir kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Hükümet Caddesi'nde dün 4 kişiye ateş edip kaçan, polis tarafından yakalandığı sırada silahının kazayla ateş alması sonucu bir polis memurunu da yaralanmasına neden olan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

        Dün, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Percin yaşamını yitirmiş, F.Ö. N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

        Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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