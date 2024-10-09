Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve günlük yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Çarşamba günleri değişik faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Doğramacı, "Bu tarz projeler özel gereksinimli bireylerin topluma entegre olabilmesi ve hayata daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlçemizdeki özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için desteğe devam edeceğiz." dedi.