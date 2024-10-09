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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:30
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, özel gereksinimli bireylere yönelik "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı.

        Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve günlük yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

        Çarşamba günleri değişik faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Doğramacı, "Bu tarz projeler özel gereksinimli bireylerin topluma entegre olabilmesi ve hayata daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlçemizdeki özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için desteğe devam edeceğiz." dedi.

        - Meme Kanseri Farkındalık Ayı

        Marmaraereğlisi Belediyesi'nde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seminer düzenlendi.

        Belediyenin etkinlik salonunda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Sunal katıldı.

        Meme kanseri hakkında bilgiler veren Sunal, kadınların düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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