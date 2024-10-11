Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Aramada, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol ile kaçak 103 saat, 129 parfüm ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi.

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