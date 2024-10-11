Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis ekiplerince 155 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince 155 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.
Aramada, 155 litre sahte içki, 20 aroma kiti, 4 litre etil alkol ile kaçak 103 saat, 129 parfüm ve 4 tıraş makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.