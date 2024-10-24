Süleymanpaşa Belediyesinde yapı ruhsat işlemleri internetten yapılabilecek

Süleymanpaşa Belediyesi, ruhsat işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla 1 Kasım'da e-Ruhsat sistemini hizmete sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-Ruhsat hizmetiyle, vatandaşlar belediyeye gelmeden evrak kayıt, durum ve takip işlemlerini çevrimiçi olarak kontrol edebilecek.

İlk etapta arşiv birimi, imar durumu, yol kotu, mimari ön onay ve numarataj gibi işlemler bu sistem üzerinden yürütülecek.

E-Ruhsat, belediyenin resmi web sitesiyle entegre şekilde çalışacak ve e-devlet sistemi üzerinden de erişim sağlanabilecek. Ayrıca, proje sahipleri süreçlerinin her aşaması hakkında SMS yoluyla bilgilendirilecek.